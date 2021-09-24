Трагедия на Эльбрусе: главное о гибели туристов на 24 сентября 2021

Из 19 человек вернуться с Эльбруса смогли не все. Фото: МЧС КБР

Трагедия на Эльбрусе унесла жизни 5 из 19 туристов. «КП-Северный Кавказ» рассказывает главное, что известно о гибели туристов на 24 сентября 2021 года.

Когда, где и с кем произошла трагедия

Трагедия на Эльбрусе произошла вечером 23 сентября 2021 года.

На высоте около 5400 м группу из 19 альпинистов накрыла метель. Пятеро туристов погибли, еще 11 человек попали в больницу со страшными обморожениями и переломами.

Списки погибших и пострадавших на Эльбрусе

Среди застрявших на Эльбрусе туристов были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска, Перми, Тюмени, Челябинска, Якутска, а также из Калужской и Самарской областей. Полный список имен смотрите по ссылке.

Причины трагедии с туристами на Эльбрусе

Группу туристов во время восхождения на вершину Эльбрусу настигла непогода. Ураганный ветер, плотный снег и видимость не более полуметра - в таких условиях восхождение становится смертельно опасным.

Гиды приняли решение о спуске, по мнению руководства Эльбрусского спасательного отряда, слишком поздно. Во время пути вниз потеряла сознание одна из туристок. В связке с гидом ее отправили к седловине. В себя она так и не пришла. Гид не дождался группу и стал спускаться самостоятельно, оставив тело погибшей. Позже именно он вызовет подмогу.

Остальная группа не смогла найти перила, установленные по пути к вершине. Их замело снегом. Спускаться пришлось в связке. Одна связка сорвалась. Турист повредил ногу. Пока ему оказывали помощь, погода стала еще хуже, люди стали мерзнуть. Двое из туристов потеряли сознание и скончались. Оставшиеся три гида поделили людей на три группы: тех, кто быстро идет, тех, кто медленнее и тех, кому совсем тяжело спускаться.

К тому моменту спасатели уже знали о ЧП и выдвинулись на помощь. На высоте 3900 у подъемника стало плохо еще двум туристам, их тоже спасти не удалось.

11 спасенных людей, в числе которых четыре гида, доставлены в больницу Нальчика. У всех пациентов - обморожение. У одного еще и травма ноги. Два пациента находятся в реанимации в среднетяжёлом состоянии. Состояние остальных - удовлетворительное.

Тела троих погибших все еще остаются на склоне Эльбруса. Доставить их вниз не позволяла погода: в горах все еще идет снег и сильный ветер. В Эльбрусском ВПСО готовятся к транспортировке погибших: в операции задействуют 22 спасателей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По факту трагедии следственными органами Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».