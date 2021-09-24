Отмена массовых мероприятий в Ставропольском крае 2021: губернатор сделал заявление

Минздрав заявил о начале четвертой волны коронавируса на Ставрополье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за напряженной эпидситуации по коронавирусу массовые мероприятия в Ставропольском крае отменены до ноября 2021 года. Такое заявление сделал губернатор края Владимир Владимиров.

- Мы предполагали до 1 октября 2021 года приостановить общественно-значимые мероприятия. Вносите изменения в наше постановление, не будем ничего проводить в октябре. Все мероприятия закрыты, - добавил глава региона.

Владимир Владимиров пояснил, что это решение продиктовано напряженной эпидситуацией. Напомним, на Ставрополье началась четвертая волны пандемии коронавируса. Об этом рассказал во время брифинга глава краевого министерства Владимир Колесников. Он также заявил, что вирус стал агрессивнее.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в крае достигло 83740. За сутки диагноз подтвердился у 353 человек. Победить болезнь за сутки смогли 117 человек. Число выздоровевших в крае достигло 66065. За вчерашний день жертвами болезни стали 25 пациентов. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Всего в крае прививку против COVID-19 сделали почти 705 тысяч человек. Берегите себя и не болейте! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.

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