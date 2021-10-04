Аванс в два миллиона рублей получил киллер за убийство помощника прокурора и его отца в Махачкале

Подозреваемых в заказном убийстве задержали полицейские Дагестана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейские Дагестана предотвратили двойное заказное убийство, сымитировав исчезновение жертв - помощника прокурора Махачкалы 29-летнего Ахмеда и его отца 60-летнего Омаргаджи Джамалудинова.

Подробности дела «КП-Северный Кавказ» рассказали в правоохранительных органах Дагестана.

Сотрудникам угрозыска стало известно, что на отца и сына Джамалудиновых поступил «заказ». Их планировали устранить из-за имущественных споров давние недруги: 62-летний житель Москвы, уроженец селения Шинкбалакада Акушинского района, вместе с 64-летним родственником, жителем селения Урахи Сергокалинского района, который на данный момент отбывает наказание в одной из российских колоний. Злоумышленникам удалось найти исполнителя и обсудить с ним детали предстоящего дела. За свои услуги киллер запросил солидную сумму и даже успел получить часть денег - аванс наемного убийцы составил два миллиона рублей. Выполнить свою работу киллер не смог, осуществить задуманное помешали сотрудники уголовного розыска дагестанского МВД.

Полицейские инсценировали исчезновение жертв. 2 октября 2021 года пресс-служба МВД по Дагестану заявила о том, что сын и отец Джамалудиновы исчезли. Якобы, уехали в неизвестном направлении на белом «Лексусе» и перестали выходить на связь. Оперативную информацию об их исчезновении разместили в официальном паблике в социальных сетях, призвав население сообщить о местонахождении пропавших. На самом деле потенциальные жертвы были в надежном месте под пристальным наблюдением стражей порядка. В это же время сотрудники правоохранительных органов проводили спецоперацию по задержанию злоумышленников. Полицейским удалось задержать и заказчика, и киллера.

- Они задержали одного из организаторов по месту жительства, в Москве.

Также полицейскими задержаны и предполагаемые исполнители заказа, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану. - Собранные по данному факту материалы переданы по подследственности для принятия процессуального решения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений».

- Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание других участников преступления, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

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