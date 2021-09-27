Задержан организатор рокового восхождения на Эльбрус, унесшего пять жизней

Денис Алимов в 2019 году зарегистрировал свое ИП. Фото: личная страница Дениса Алимова в соцсети

Задержан Денис Алимов - организатор трагического восхождения на Эльбрус 23 сентября, при котором погибли пять туристов.

Как сообщает следственный комитет Кабардино-Балкарии, в настоящий момент они добиваются решения об аресте. Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих безопасности, продолжается.

- Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого. В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на имя Дениса Васильевича Алимова в 2019 году в поселке Мурино (Ленинградская область) было зарегистрировано ИП. Старший инструктор-гид и директор фирмы в одном лице тот занимается организацией походов в горы. Причем не только на Эльбрус, но еще на Казбек, Айленд пик (горная вершина в Гималаях) и Мера пик (одна из самых высоких треккинговых вершин в Непале).

Роковой тур на Эльбрус, унесший пять жизней, обогатил контору Алимова почти на 640 тысяч рублей (с каждого в группе из 16 туристов взяли по 38 тысяч за одну единственную попытку штурма). Многие его участники оказались совсем любителями. Но это не остановило организатора от проведения тура осенью, когда погода в горах чаще плохая.

Как узнала «КП», еще 18 сентября синоптики прогнозировали неблагоприятную погоду с сильным снегопадом и штормовым ветром именно на 23 число. Мало того, что был проигнорирован прогноз, так еще и во время подъема гиды не приняли во внимание сигнал спасателей о надвигающемся буране.

Заметим, что никаких гарантий удачного покорения Эльбруса фирма не давала. И рекламировала свой тур под названием «Эльбрус с Юга» как «самый комфортный и самый доступный», набирая в него, по сути, всех подряд.

Кто-то искренне радовался, что спасся, а у кого-то шок и ужас прошли не сразу. Фото: ГУ МЧС по КБР

Прямо в соглашении, которое подписывали клиенты перед восхождением, было сказано: «Свой личный ущерб вы принимаете на свой страх и риск и отказываетесь от судебного преследования организаторов. Понимаете и соглашаетесь, что ваше нахождение на высоте более 3000 метров может привести к травме или гибели, однако риски и опасности могут быть вызваны вашей личной небрежностью, низкой физподготовкой, а также силами природы».

Тем временем в больнице Нальчика остаются четыре выживших участника восхождения с ушибами и обморожениями. Семеро уже выписались. Тела трех туристов с высоты 5300 метров сумели спустить лишь накануне, 26 сентября.

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