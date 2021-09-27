Когда включат отопление в Ставрополе в 2021 году: мэр города сделал заявление

Школы и детсады Ставрополья будут отапливать раньше положенного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда включат отопление в Ставрополе в 2021 году - вопрос, который не дает покоя горожанам в последнюю неделю. Судя по прогнозам синоптиков, потепления ждать не приходится, поэтому отопительный сезон в Ставрополе начнется с 29 сентября. Об этом сообщил глава краевого центра.

- Дал поручение администрациям районов и коммунальным службам начать работу по подключению жилищного фонда города к отоплению, - написал градоначальник на своей странице в Инстаграм.

В большинство социальных объектов тепло пришло еще на прошлой неделе, подключили детские сады и ряд лечебных учреждений. Школы города начинаеют подключать уже сегодня.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что решение о начале и завершении отопительного периода в каждом муниципальном образовании края принимают органы местного самоуправления. Традиционно отопительный сезон начинается на Ставрополье в середине октября.

Однако, учитывая холодную погоду, пришедшую в регион, министерство направило в муниципалитеты разъяснение о сроках начала отопительного сезона.

Погода – это главное, на что должны ориентироваться местные власти. Отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода со среднесуточной температурой воздуха ниже восьми градусов по Цельсию.

Это значит, что для принятия решения достаточно хотя бы одних суток со средней температурой не выше 8 градусов, отметили в министерстве.