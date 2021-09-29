Вспышка коронавируса среди детей в Дагестане: классы переводят на дистанционку

Школьники стали чаще заражаться коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дагестане - вспышка коронавируса среди детей. Об этом сообщила администрация города Дагестанские Огни на своей странице в Instagram после совещания оперштаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

- Врачи и Роспотребнадзор бьют тревогу! 11 школьников средних классов и 7 учителей из МБОУ СОШ №2 оказались зараженными вирусом COVID-19, у всех пациентов диагноз подтвержден, - уточнили в горадминистрации.

По требованию республиканского управления Роспотребнадзора два класса перешли на дистанционное обучение. О закрытии всей школы на карантин речи пока не идет, но ситуация остается непростой.

- Уважаемые педагоги, если у вас в классе отсутствует пятеро детей в один день - это уже сигнал. Необходимо информировать медучреждения, выяснять причину прогула школьника. Большая просьба к родителям! Если у вашего ребенка появилась температура, кашель, насморк- ни в коем случае не отправляйте чадо в школу или детсад. Вызывайте врача и лечитесь сколько положено! - призвали в администрации Дагестанских Огней.

Специалисты Роспотребнадзора уже провели дезинфекцию в школы №2 в связи со вспышкой коронавируса. Работы ведутся по ночам, чтобы неприятный запах не мешал учебному процессу. Также прошла обработка классных помещений в школе №5.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соседних регионах, например, на Кубани, детей также чаще стали госпитализировать детей с COVID-19. А в Северной Осетии на карантин закрыли сразу 49 классов в одном только Владикавказе. Коронавирус подтвердился у 36 ребят.

Кстати, накануне в Минпросвещения сообщили, что карантинные меры в связи с коронавирусом действуют в 50 школах в 27 субъектах страны, это около 0,13% от общего числа средних образовательных учреждений.

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