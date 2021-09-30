«Вполне нормально вызвать такси и поехать на экскурсию в горы»: ставропольские водители - о доходах, интересных случаях и особенностях профессии в период курортного сезона

Турпоток в Ставрополье за первое полугодие 2021 года составил порядка 560 тысяч человек.

Это означает, что приезжающих в регион на отдых стало еще больше, чем до пандемии. Рост туризма обычно заметно сказывается на ресторанной сфере, но в этом году особенно заметны перемены на рынке такси. Этот вид транспорта стал обычной альтернативой перемещению в туристических группах на автобусах.

«Комсомолка» расспросила двух ставропольских водителей об изменениях в сфере такси, доходах и отношении к профессии.

Бывший старший прапорщик Александр Михеев 13 лет назад вышел на пенсию. Служил в космических войсках на территории Подмосковья. Сейчас ему 68 лет, он живет в Невинномысске.

— Я когда-то смеялся над бабушками, которым вечно куда-то надо. Сам вышел на пенсию и подумал: зачахну без дела. Пошел в такси. Теперь смело говорю: «Я живу дальше!», — рассказывает Александр Иванович.

По военной привычке он просыпается рано. В 4 утра уже на ногах, в 4:30 заводит свой “Датсун” и выходит на линию.

— На работу отвожу себе почти полдня. Но не все это время выполняю заказы. Когда начинается полуденная жара, я заезжаю домой переждать ее и отдохнуть. Потом снова выхожу на несколько часов. В пять вечера уже еду домой — у меня сериалы начинаются, — говорит таксист.

Когда Александр Михеев пришел в такси, он выполнял заказы через в местную службу «Пятерки». Потом в регионе появился сервис Яндекс.Такси, и местный автопарк стал его партнером. На смену вызовам по телефону пришли заказы в приложении. Александр быстро разобрался в том, как это работает, хотя в компьютерной технике не силен.

— Мне вообще так больше нравится. Я не очень любил иметь дело с диспетчерами, они постоянно учили меня жизни. А я в городе каждый дом знаю.

«Я ВАМ ЗАПЛАЧУ, ВЫ МЕНЯ ВЫСЛУШАЙТЕ»

Водитель философски замечает, что главная прелесть жизни — общение. И в этом смысле он со своим делом богаче многих. Но и о материальной стороне деятельности он не стесняется говорить:

— Хорошо, что есть возможность не считать копейки от пенсии к пенсии. У меня сосед по дому тоже “таксует”. Он надо мной смеется, говорит, что я сачкую. У него 70 тысяч в месяц выходит. Я вам свой доход озвучивать не буду, но скажу, что к пенсии хорошая прибавка. В Невинномысске средние зарплаты у молодежи 20 — 30 тысяч. Более опытные специалисты получают в районе 40 тысяч рублей. Так что доходы таксистов на этом фоне очень достойные, — считает водитель.

Невинномысск — нетуристический город. Тут базируются крупные предприятия пищевой и химической промышленности. Но вокруг курортные жемчужины — Домбай, Архыз, Пятигорск, Ессентуки.

— Через агрегатор я могу брать заказы не только в рамках одного города. Возил людей и до Черного, и до Азовского моря. Вообще, удивительное время. Раньше туристы только на автобусе или поезде ездили. А сейчас вполне нормально вызвать такси на отдыхе, поехать на пляж за 100 км или на экскурсию в горы. За время пандемии таких заказов стало еще больше. Пассажиров много — только не ленись.

С утверждением о том, что будни таксиста скучны и однообразны, водитель не согласен. Во-первых, люди разные, рассказывает он. Во-вторых, распорядок дня выстраиваешь сам. Можно в любой момент объявить себе отпуск или, наоборот, продлить себе смену и заработать побольше.

— Но повторюсь — я люблю такси за общение. Люди разные, но всех объединяет одно — проблемы. Проблемы, которыми не с кем поделиться. И тут приезжаю я. Я готов слушать. Даже в шутку иногда говорю, что я не таксист, а психолог. Бывает, привез человека к месту назначения, а он говорит: «Подожди, давайте еще посидим, заплачу!». Потому что людям надо выговориться. Конечно, чаевые потом оставляют хорошие, — рассказал Александр Михеев.

ПАССАЖИРЫ ПОЮТ МНЕ ПЕСНИ

Андрею Хлыстко из Пятигорска 33 года. В такси он уже 11 лет. Вернулся из армии и начал возить людей.

— Привык находиться за рулем, мне это нравится. А тут катаешься и зарабатываешь. Пробовал себя в других местах, но все-таки вернулся в такси, — рассказывает Андрей.

Мужчина говорит, что в такси стало безопаснее по сравнению с тем, что было десять лет назад. И для водителей, и для пассажиров.

— В приложениях агрегаторов у многих привязана банковская карта. Ситуации, когда человек доехал куда-то на такси и не заплатил, почти исчезли. Пассажир видит, кто к нему приезжает, знает имя водителя. И таксист также видит рейтинг пассажира. Это делает поездки более предсказуемыми, комфортными и безопасными.

Андрей один воспитывает сына. Поэтому рабочий график построил не в ущерб ребенку. Отвозит мальчика в садик и выходит на линию. Вечером заканчивает поездку и забирает ребенка.

— Выходные все с сыном провожу. Скоро в отпуск поедем. В будни беру в аренду KIA Rio у парка. Заказы выполняю не только по тарифу «Комфорт», но и «Эконом», а также «Детский». У нас в городе получают около 25 тысяч рублей. У меня после оплаты аренды и комиссии парка остается порядка 40 тысяч.

Андрей рассказывает, как в обед всегда заезжает в свой парк: выпить кофе с коллегами.

— У большинства ребят в нашем парке позитивный взгляд на свое дело и соответствующий настрой по отношению к пассажирам.. В итоге получают неплохие чаевые. Сейчас вез людей из Кисловодска — отлично поболтали, оставили 300 рублей. На Новый год я вернул телефон пассажирам. Ничего не просил, а они 1000 рублей прислали.

Таксист отмечает: за время пандемии пассажиров-курортников стало больше. Они часто заказывают поездки по городам региона. Выполнял Андрей заказы и до соседних республик — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Российские туристы воспринимают такси на отдыхе как комфортный способ посмотреть свою страну. И водителям в туристической зоне работается куда интереснее шумного мегаполиса: ездишь в примечательные места, возишь интересных людей.

— Вез в Минеральные Воды на свадьбу гостей из Армении. Ехали час и все это время они пели национальные песни. Это было до мурашек! — рассказал собеседник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Заказов стало больше»

Руководитель таксопарков «Автопарк» в Пятигорске Арсен Григорьян:

— Сам выполнял заказы в такси десять лет, а в последние четыре года веду свое дело. Когда в регион пришел первый крупный агрегатор — это был сервис Яндекс.Такси — я понял, что нужно попробовать работать с ним. Сейчас в такси идут абсолютно разные люди. У нас 500 водителей, и среди них немало женщин. Некоторые выходят только на подработку, другие постоянно на линии — я бы сказал, что 50 на 50. Не всем таксистам старой формации новые условия пришлись по нраву. Средняя цена стала ниже, но и заказов прибавилось. Доходы по-прежнему высокие.