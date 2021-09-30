Конфликт школьников перерос в перестрелку с пострадавшими в Ингушетии

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Назранском районе Ингушетии детская ссора послужила поводом для перестрелки с ранеными. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

ЧП случилось в малонаселенном селении Гази-Юрт вечером 29 сентября. По предварительной информации, соседские дети из двух тейпов (родовых кланов - Прим.) Кациевых и Костоевых повздорили на улице, причиной стало давнее противостояние их семей. Стычку заметили взрослые, которые включились в конфликт и использовали его для того, чтобы снова выяснить отношения. Тейпы решили разобраться, кто прав, в драке на поле.

- Как таковой драки не было, - поясняет источник "КП-Ставрополь". - Представители тейпов даже не успели поговорить. Один родовой клан начал стрелять в другой, в ответ стрельбы не было. Хотя вроде бы предполагалась рукопашная.

В итоге пострадали четыре человека из одного тейпа. Согласно информации собеседника издания, раненые получили травмы в разных местах, их доставили в республиканскую больницу в Назрани. Одному из пострадавших пришлось ампутировать ногу.

На место вызвали полицейских, которые задержали предполагаемого зачинщика стрельбы. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия, в том числе - из чего стрелял нападавший и было ли оружие зарегистрировано.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Прокуратура Ингушетии сообщила, что полиция уже возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух или более лиц". На место выехал районный прокурор Адам Арсамаков.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами. Одновременно с этим прокуратура республики будет контролировать расследование уголовного дела, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перестрелка между двумя тейпами в Ингушетии закончилась гибелью парня

Громкий конфликт случился на почве разногласий о принадлежности башенного комплекса [подробнее]