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Происшествия30 сентября 2021 16:45

Воспитательница детсада на Ставрополье, ударившая мальчика за отказ спать, отделалась штрафом

Женщину уволили еще до начала суда
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Удар долго не сходил со щеки мальчика

Удар долго не сходил со щеки мальчика

В Георгиевске вынесли приговор воспитательнице детсада №40, которая ударила ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Инцидент случился еще в марте 2021 года. Мать ребенка заметила на его лице большое красное пятно и обратилась к воспитательнице. На вопрос, что случилось, та ответила: "Извините, я не рассчитала силы и ударила его за то, что он не хотел спать в обед".

Сначала женщина устроила разбирательства внутри учреждения. Но когда заметила, что мальчика начало тошнить и у него не проходит испуг - обратилась в правоохранительные органы.

- Видно, что его швыряли, кидали в сторону. На теле сына видны обхваты. Первым делом я обратилась к заведующей дошкольного учреждения. Она мне сказала, что вынесет воспитателю выговор. Слишком мягкое наказание, подумала я, глядя на избитого сына. В этот же день я сняла ребенка на видео и стала этот ролик публиковать в местных пабликах. После этого мне позвонила заведующая детсада и сказала, что эту воспитательницу уже уволили, - рассказывала потерпевшая.

На Ставрополье воспитательница детсада жестоко избила ребенка за отказ спать

Но увольнением дело не ограничилось. Следственные органы после проверки возбудили уголовное дело. В суде воспитательнице вменяли статью "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Мать ребенка позже рассказывала, что директор учреждения предлагал ей пойти на мировую и обещала за это заплатить. Но она отказалась.

- В результате совершенного преступления, малолетнему причинен физический и моральный вред. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил виновной наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Также в пользу законного представителя малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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