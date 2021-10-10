В Дагестане оползень оставил без света две тысячи жителей Акушинского района

Дорога в Акушинском районе перекрыта обвалом. Фото: Минтранс РД,

В Акушинском районе Дагестана более дух тысяч местных жителей остались без электроэнергии в результате схода оползня.

По данным республиканского Минтранса, ЧП произошло вечером 9 октября. В районе селения Аметеркмахи сошел мощный оползень, который перекрыл проезд по трассе между селениями Цудахар – Акуша и повредил линию электропередач. В результате без света осталась часть жителей Акушенского района.

С утра 10 октября специалисты приступили к восстановлению энергоснабжения и расчистки автомобильной дороги. Также ведется обустройство объездного пути, перекрытого оползневыми массами участка.

- Дорожно-эксплуатационное предприятие Акушинское ДЭП приступило к устройству объездной дороги для организации движения по временной схеме, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в республиканском Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На текущий момент в ликвидации последствий удара стихии задействовано пять единиц дорожной техники.

По данным ведомства республики Дагестан, оползневые движение продолжаются.

По предварительным данным, движение транспорта организовано по временной схеме в объезд заваленного участка трассы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что центр Махачкалы буквально ушел под воду в результате сильных ливней, обрушившихся на республику. В течение суток там выпало более 70 процентов месячной нормы осадков.

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