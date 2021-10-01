Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии

Во время допроса злоумышленник дал признательные показания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФСБ предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт, который готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» *.

Известно, что задержанный злоумышленник – 2001 года рождения. У него изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне задержанного обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные планы.

Во время допроса злоумышленник дал признательные показания.

Против террориста возбудили уголовные дела по статьям: «Приготовление к теракту» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что злоумышленник, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Ставрополья, стал сторонником международной террористической организации «Исламское государство» * (запрещена в РФ) и присягнув ее лидеру, находившемуся в Сирии.

Осужденный планировал теракт на территории края, в том числе вербовку новых членов террористической организации. Его задержали, против злоумышленника возбудили уголовное дело.

*Верховный суд РФ в 2014 году признал организацию «Исламское государство» террористической и запретил на территории России. Участие в этой организации преследуется по закону.

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