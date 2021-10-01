Гаишник, застреливший беглеца во время погони на Ставрополье, отпущен на свободу

Халит Мустафаев и Максим Марченко. Фото: предоставлено родственниками сторон

Бывшего инспектора ДПС Максима Марченко, которого обвиняли в убийстве пьяного водителя Халита Мустафаева во время погони, отпустили из-под стражи. Об этом рассказывал источник "КП-Ставрополь" в Предгорном районном суде.

В ночь на 1 октября 2020 года лермонтовский наряд ДПС ввязался в погоню с "четырнадцатой", водитель которой не хотел останавливаться после заезда под кирпич. За рулем был 30-летний житель Ставрополья Халит Мустафаев. Парня не убедили предупредительные выстрелы инспекторов - тогда полицейские открыли огонь по колесам нарушителя.

Погоня продолжалась более 20 минут. К концу у беглецов были пробиты три колеса. Остановился «ВАЗ-2114», когда его обогнал и заблокировал предгорненский наряд. Халит Мустафаев выскочил из машины и побежал. Младший лейтенант Марченко открыл огонь. Один выстрел был предупредительный, а вторая пуля попала в голову Мустафаева. Он умер на месте.

Фото машины: СУ СКР по СК

Родственники погибшего - Сергей и Эдуард [первый был пассажиром, второй - пытался договориться с инспекторами во время погони - Прим.] - уверяют, что после этого инспектор навел оружие на них, передернул затвор и несколько секунду "удерживал ствол" на каждом из них. Свидетелей пугал взгляд Марченко: «Глаза блестели». А гаишник уверяет, что при задержании Мустафаев потянул его за табельное, и указывает, что видел в руках погибшего предмет, похожий на пистолет.

3 октября 2020 года Марченко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Через два дня его арестовали, а через неделю следствие добавило к делу статью «Убийство». Через восемь месяцев была и «Угроза убийством».

- Осенью 2021 года расследование дела закончилось. Следователь предъявлял обвинение по трем статьям, но прокурор не утвердил обвинительное заключение. В итоге осталось только превышение должностных полномочий. Суд решил, что подсудимого можно отпустить из-под стражи. Сейчас он под подпиской о невыезде, - сообщил источник "КП-Ставрополь".

"Комсомольская правда" ранее рассказывала, что не так с делом о смертельной погоне. Предполагаемые причины бегства, разбор погони, экспертизы и свидетельства о наркотиках и угрозах убийством - все в материале по ссылке.

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