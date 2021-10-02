Абхазский депутат открыл огонь из автомата Калашникова у здания МВД в Сухуме

Пострадавших или погибших нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сухуме сразу два депутата оказались в центре скандала из-за стрельбы. С разницей в два часа они открыли огонь сначала в ресторане, а потом - около здания МВД. Об этом сообщают пресс-службы правоохранительных органов Абхазии.

Первым стрельбу начал депутат Гарри Кокая. Находясь на территории ресторана, в 22 часов 30 сентября он достал пистолет конструкции «Glock» и произвел пять выстрелов в "молоко". Выяснилось, что до ЧП он праздновал день независимости Абхазии в компании друзей. Прохожих, правда, напугала стрельба, и они вызвали на место полицию.

- Мы сидели тихо, время провели великолепно. Это может подтвердить персонал ресторана, - говорит один из свидетелей инцидента, представитель Совета старейшин Очамчырского района Нугзар Кация. - Пока я шел впереди, чтобы поскорее попасть в машину, прозвучали выстрелы. А потом началась драка. Били тех, кто стрелял. Я не оправдываю стрелявших, но это праздник! Раз в год позволить - Боже мой! Как будто это последний выстрел в Сухуме. Стреляли, стреляют и будут стрелять. Но избивать за это нельзя. Кто со мной были? Ветераны войны [с Грузией - Прим.].

На место приехали полицейские, которые хотели мирно забрать у Кокая пистолет. Но он отказался и сбежал. На месте ЧП сотрудники изъяли гильзы, а через несколько сотен метров был найден и сам выброшенный пистолет. Отмечается, что у депутата была на него регистрация.

Фото: МВД Абхазии

В час ночи 1 октября к КПП МВД Абхазии в Сухуме подъехала черная "Hyundai". Водитель вышел с автоматом Калашникова и открыл стрельбу в воздух, "выкрикивая в сторону здания МВД содержащие не нормативную лексику выражения". На месте нашли 20 гильз. Стрелявшим оказался депутат Алмасхан Ардзинба. Машина, на которой он подъехал к зданию МВД, была служебной.

Генпрокуратура Абхазии начала проверку по факту двух происшествий. В обоих инцидентах усматривают признаки преступления. Известно, что вечером 1 октября парламент Абхазии собирался и обсуждал проблему за закрытыми дверьми. Постановлений по ЧП принято не было.

Алмасхан Ардзинба в парламенте Абхазии входит в комитет по обороне и национальной безопасности и комитет по государственно-правовой политике. А Гарри Кокая - в комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

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