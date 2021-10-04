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Общество4 октября 2021 12:11

В Минздраве Ставрополья объяснили причины долгого ожидания результатов тестов на COVID-19

Пациенты нашего региона возмущаются долгому ожиданию результатов тестов на коронавирус
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 29 пациентов

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 29 пациентов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ставропольцы жалуются в соцсетях на долгое ожидание результатов теста на коронавирус. О проблеме заявили сразу несколько жителей края. Все они сдавали мазки не в частных медцентрах, а в районных больницах или на дому. И срок ожидания — в среднем около 7 дней.

— Сдавали тест на корону еще в понедельник. Результатов до сих пор нет. И смысл от них, если с учетом такого периода данный тест уже не информативен. О каком лечении, тогда можно говорить, если за 7 дней уже и ласты склеить можно? (орфография и пунктуация автора сохранены);

— Я сдавала тест на коронавирус 24 сентября. Пришел на госуслуги 28 сентября. И дата взятия материала 28. Врач из поликлиники позвонила и гордо заявила, что «поздравляем, он отрицательный». А я в этот момент лежу на больничной койке без запахов и с поражением легких, — жалуется другая жительница нашего региона;

— Моему мужу сообщили результат «положительный» аж на 6 день! Он сдавал в пятницу, помню, а в четверг только сообщили. Лечение, конечно же, назначили в пятницу, когда мазок брали, но тоже, получается, может не корона у него была бы, а пичкают антибиотиками и прочими специфическими лекарствами, которые, кстати, немалых денег стоят (орфография и пунктуация автора сохранены), — пишет пользователь сети.

А еще одному ставропольцу результат тестирования приходится ждать с прошлого года:

— Мы переболели в декабре прошлого года. Тесты сдали 14 декабря. Не поверите, но до сих пор результатов нет, и никто их не видел. Мы давно уже работаем, прошел почти год. В нашей поликлинике пожимают плечами, — делится еще одна ставропольчанка.

В региональном ведомстве дали ответ на эти вопросы

В региональном ведомстве дали ответ на эти вопросы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему ждать результата теста на коронавирус жителям нашего края приходится так долго, прокомментировали в министерстве здравоохранения Ставрополья:

— В связи с большой нагрузкой на лаборатории, время на получение результатов может увеличиться, — объяснили в ведомстве.

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 29 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в крае достигло 3135. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 354 человек.

Больше всех зараженных к 4 октября 2021 года выявили в краевом центре. Так, в Ставрополе за сутки заболело 65 человек.

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