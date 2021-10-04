"Комендант Ставрополя", угрожавший следователю трибуналом, убежал от суда

"Комендант Ставрополя" Николай Соболев. Фото: соцсети

66-летний житель Ставрополя Николай Соболев (имя изменено - Прим.), обвиняемый в участии в экстремистской организации "СССР", скрылся от суда. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Подсудимый был под подпиской о невыезде. Промышленный районный суд Ставрополя рассматривает его дело с апреля 2021 года. За это время заседания откладывали девять раз. Последние три раза - с 27 августа по 16 сентября - слушания переносили из-за неявки Николая. 22 сентября дело приостановили. Обвиняемый скрылся, его местонахождение не известно, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

В 2016 году Николай узнал о деятельности "Союза Славянских Сил Руси", коротко - "СССР". Члены организации уверяли, что Советский Союз якобы юридически еще существует. Что в Москве уже шесть лет пытаются реанимировать власть. И что даже в ряде регионов работают губернаторы, назначенные самопровозглашенным "президентом СССР" Сергеем Тараскиным.

Поначалу Николай только смотрел, вел скрытую агитацию в соцсетях и продолжал отрицать российское гражданство. Но в 2019 году ставрополец вступил в "СССР" и сразу стал "комендантом города". Источники "КП-Ставрополь" сообщали, что для этого надо было собрать очень большой пакет документов. В том числе - отыскать профсоюзную книжку, а также комсомольский и партийный билеты. Кроме того, новоявленному "гражданину СССР" надо было заплатить членский взнос - 500 "нелегитимных российских рублей".

Условия вступления в запрещенную организацию "СССР"

- Николай С. полностью погрузился в роль. Проводил беседы с мирными жителями, стал рассылать в органы власти Ставрополья документы о том, что его якобы назначили комендантом города. В его представлении, сейчас идет война. Чтобы взять контроль над ситуацией - в полицию города он направлял копию своего мандата и указы с печатью организации. А потом приходил в военную комендатуру, чтобы "познакомиться с сотрудниками", - рассказывал собеседник издания.

Осенью 2020 года в отношении Николая начались оперативные мероприятия. "Комендант Ставрополя" вынес следователю предоставление, в котором требовал прекратить работу по его делу и письменно признать, что Советский Союз не развалился. А когда сотрудник СКР отказался - он угрожал "военным трибуналом СССР". По написанной им бумаге, следователь обвинялся в измене Родине в соответствии с уголовным кодексом РСФСР. Экспертиза показала, что Николай вменяемый. В суде "комендант Ставрополя" не признал вину.

Протокол, который написал "комендант" на следователя

ДОСЬЕ KP.RU

"Союз славянских сил Руси" образовал в 2010 году 59-летний стоматолог из Москвы Сергей Тараскин. Мужчина объявил себя "врио президента СССР". Члены его организации продолжают жить по старым документам. Согласно официальным данным ФСБ, в 2018 году в секте состояло около 150 тысяч человек по всей стране. Согласно изъятым агиткам, члены организации хотят построить огромное государство на северном полушарии.

В августе 2019 года Верховный суд Коми признал "Союз славянских сил Руси" экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России.