Пациенты замерзают в COVID-госпитале Ставрополья из-за аварии при запуске котла

В редакцию «КП-Ставрополь» обратился с жалобой 69-летний пациент Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В редакцию «КП-Ставрополь» обратился 69-летний пациент Труновской районной больницы. Виктор Кудинов лежит в COVID-госпитале села Донского с пожилой супругой. Оба с уже подтвержденным коронавирусом, пожилая жена Виктора Алексеевича - с двухсторонней пневмонией. Мужчина пожаловался, что больница совсем не отапливается.

Это несмотря на то, что в Ставропольском крае температура воздуха опускалась 1 октября в ночное время до -1 градуса. И по прогнозу, в ближайшие дни столбики термометров не поднимутся выше значения +14 градусов днем и +9 ночью. В сочетании с холодным дождем и ветром с порывами до 18 метров в секунду эти температуры ощущаются как очень низкие.

- Никто не топит. Мы замерзаем! - рассказал мужчина корреспонденту «КП».

«Комсомолка» обратилась за комментарием в пресс-службу министерства здравоохранения Ставропольского края. Нам ответили, что при запуске основного котла больницы произошла авария. Поэтому часть госпиталя для больных ковидом, размещенная в корпусе с детским отделением, с 1 октября отапливается резервным маленьким котлом. А основная часть COVID-госпиталя, размещенная во взрослом корпусе, остается по этой причине без тепла.

- Последствия аварии планируется устранить утром 5 октября, - сообщила «КП» представитель Минздрава СК Наталья Тарновская.

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