Кавказских феминисток атаковали в социальных сетях для блокировки их Instagram-блогов

Девушки уверены, что это осознанная диверсия, а не глобальный сбой. Фото: Фото: личный архив Нины Церетиловой

В социальных сетях прошла волна возмущения от активных инстаграм-блогеров с Северного Кавказа. По их словам, организованная группа устроила информационную атаку на девушек, которые подвигают идеи феминизма. В их числе - Нина Церетилова, у которой муж выкрал детей.

Около 10 блогеров, которые активно высказывались о проблемах семьи, насилия и феминизма, попали в так называемый теневой бан инстаграма. Девушки утверждают, что за короткий срок их аудитория расширилась на 8-10 тысяч подписчиков, которые являются накрученными ботами. Инстаграм посчитал это нечестной накруткой и временно скрыл аккаунты блогеров. В основном приток подписчиков состоял из практически пустых, "неживых" страниц арабов и индусов.

В сети неоднократно появлялись странные посты с призывами дать отпор феминистическому движению на Северном Кавказе, особенно в Дагестане. По мнению защитниц прав женщин, это организованная атака со стороны консервативной части мужского населения республик.

- Я смею предположить, что это новый способ борьбы за то, чтобы мы стали молчать, чтобы наши аккаунты стали невидны в лентах, - заявила Нина Церетилова.

Блогер, активистка феминистического движения Аида Мирамаксумова наоборот посчитала такую активность хорошим знаком. Ведь если они идут против "патриархального" общества, мужчины и должны чувствовать злость и раздражение.

- Если каким-то малообразованным дикарям не нравится то, что мы делаем, значит, мы делаем правильное дело, - прокомментировала женщина.

Напомним, на вечер 4 октября пользователи социальных сетей заметили глобальный сбой в работе Facebook и принадлежащих ему сервисов Instagram и Whatsapp. Многим пользователям недоступны их аккаунты, но технические специалисты решают эту проблему.

ЧЕМ НИНА ЦЕРЕТИЛОВА РАЗОЗЛИЛА ДАГЕСТАНЦЕВ?

Семья Церетиловых известна России по скандалу вокруг развода Нины и ее супруга Магомеда, а после - похищению общих детей. Магомед решил разорвать узы брака с Ниной, потому что она примкнула к движению феменисток, начала делать татуировки, красить волосы и т.д. Он подал заявление в суд на отчуждение детей от "плохой матери". Ведомство удовлетворило запрос мужа, но после огласки отозвало решение.

Однако Магомед детей не вернул и насильно увез их в другой город. Церетилова начала активно вести инстаграм и вести прямые эфиры под домом, где были ее дети. Детский омбудсмен и правоохранительные органы помогли Нине вернуть их, но практически сразу при странных обстоятельствах они оказались в руках дедушки и бабушки по отцу.

Нина еще не раз теряла детей, пока аудитория ее блога росла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хождение по мукам: Нина Церетилова снова потеряла своего ребенка

Пока женщина летала на суд в Дагестан, Мухтар пропал в Санкт-Петербурге (подробнее).