Авиакомпания назвала истинную причину 15-часовой задержки рейса «Москва-Грозный»

В социальных сетях рассказывали, что пилот боится или просто не хочет лететь в Чечню Фото: Михаил ФРОЛОВ

Распространяемые в мессенджерах сообщения о пилоте, который забаррикадировался в гостинице Минеральных Вод, чтобы не лететь в Грозный, прокомментировали в авиакомпании Utair. Задержкой вылета, как пояснили, стали неблагоприятные метеоусловия в столице Чечни.

Из-за тумана рейс 561 «Москва - Грозный» 4 октября совершил посадку в аэропорту Минвод. Пассажиров на время ожидания хорошей для вылета в Грозный погоды обеспечили горячим питанием и поселили в гостиничные номера.

Из аэропорта Минеральных Вод самолет вылетел во вторник в 10:24 и приземлился в столице Чечни в 11:02. Как следует из информации на сайте авиакомпании, во «Внуково» рейс прибудет в 16:55 по московскому времени. Так что новость о том, что это пилот Utair самовольно отказался совершать рейс, и в результате пассажиры 15 часов ожидали вылета, в авиакомпании опровергли.

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