Подросток из Владикавказа опубликовал письмо о подготовке к стрельбе в школе

Завуч школы уже побывала в полиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители Владикавказа в шоке - через мессенджеры и соцсети распространяется скриншот письма с темой "Колумбайн, школа 30 Владикавказ". Судя по подписи, сообщение на официальную почту ФСБ России отправил некий Георгий Плиев, он предупредил правоохранителей, что намерен открыть стрельбу.

- Пишу открыто, мне нечего терять. Я, Георгий Плиев, завтра повторю колумбайн как в Казани и Перми. Школа номер 30, город Владикавказ. Будет много крови, я расстреляю мелких тварей и их учителей, постараюсь забрать как можно больше людей и совершу самоубийство прямо в школе. Буду убивать всех без исключения, в голову. Я ненавижу этот мир и хочу помочь другим его не видеть и не страдать от него. Вы можете позвонить [номер] и поговорить со мной, но я уже не поменяю свой выбор. Дробовик заряжен и патроны куплены. Вся Осетия будет в трауре.

Сам Георгий Плиев отрицает, что писал это письмо

Корреспонденту "КП-Северный Кавказ" удалось поговорить с одной из старшеклассниц указанной школы. Она подтвердила, что такое письмо было.

- Учителя проинформировали родителей. Скорее всего, в школу завтра не пойду, - пояснила девочка.

Что касается отправителя - указанный им номер действительно зарегистрирован в республике. Корреспондент "КП-Северный Кавказ" дозвониться по нему не смог - абонент не в сети, голосовой ящик переполнен. Зато на связь вышла женщина, которая представилась мамой одного из учеников школы №30.

- На всю школу всего два Плиева Георгия. Один в нашем классе учится, другой постарше мальчик. Вызвали маму с ребенком: мама в шоке, ребенок в шоке. Оказывается, это другой ребенок (написал письмо - Прим.), сейчас его ищут, - объяснила она.

Позже стало известно, что разыскиваемый Георгий Плиев не является учеником 30-й школы.

- Все учителя были в шоке, затем поступила информация, что этого Георгия Плиева задержали. Наш завуч приехала в отделение полиции для того, чтобы дать показания о том, что он не является учеником нашей школы, - поделился с "КП" еще один учащийся данного образовательного учреждения.

Пока правоохранительные органы проводят проверку, многие склоняются к тому, что появившееся письмо о стрельбе в школе Владикавказа - это чей-то неудачный розыгрыш, либо попытка за что-то отомстить тому самому Георгию Плиеву. В письме фигурируют контактные данные мальчика, которые могли взять из социальных сетей.

- Предприняты меры для обеспечения безопасности учебных заведений, они будут взяты под охрану сотрудниками республиканского Министерства внутренних дел совместно с сотрудниками Росгвардии, - рассказали в МВД по Северной Осетии.

Школа находится в 500 метрах от двух участков полиции

В свете последних событий жителям Владикавказа вовсе не до шуток, и часть родителей уже заявила, что детей на занятия не отпустит (по данным "КП", 7 октября 2021 года школа №30 будет работать в обычном режиме, официально об отмене уроков не сообщалось).

Напомним, за последние полгода произошли два громких ЧП - стрельба в гимназии №175 в Казани и в Пермском национальном исследовательском госуниверситете. После случившегося правоохранительные органы особенно тщательно стали отрабатывать любые сообщения с угрозами.

Так, 6 октября 2021 года в Омске задержали 18-летнего парня, который опубликовал сообщение на стене в "ВК" о предстоящем нападении на школу. Когда его взяли, он признался, что сделал это на спор и вовсе не хотел убивать людей. Но местные жители восприняли это сообщение вполне серьезно.

- Вот вам смешно, а я учусь в в этой школе Омска. Он реально хотел устроить атаку на мою школу. Я с ним не знаком, знаю лишь, что он выпускник, - рассказал один из учеников.

Ранее в Омске так "развлеклась" 15-летняя школьница. В посте на своей страничке заявила о готовящемся взрыве в лицее. В сообщниках у нее был 13-летний приятель. Мальчик отделался профилактической беседой, а вот на 9-классницу завели уголовное дело.

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