В Ингушетии при взрыве газа в частном доме пострадало 4 человека

В результате происшествия частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел около 03:00, в поселке Кантышево, Ингушетии. Там в одном из частных домов взорвался газ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В результате происшествия частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении. Всего в инциденте пострадали четыре человека, из них трое детей.

Все они в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую больницу города Назрань.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в ставропольском городе Ипатово в конце сентября 2021 года на втором этаже многоквартирного дома взорвался газ. Спасатели эвакуировали 30 жильцов. В больницу с тяжелыми травмами доставили 27-летнего местного жителя.

После этого прокуратура Ставрополья начала проверку по факту взрыва газа в доме в Изобильном.

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