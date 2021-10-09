В Чечне с 11 октября введут QR-коды для посещения ресторанов, ТРЦ и магазинов

Посетить торговые центры и рестораны гости и жители республики смогут только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чечне с 11 октября введут дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, для входа в организации и общественные места будет необходим QR-код.

Сообщается, что соответствующий документ подписал руководитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев.

Так, согласно информации в официальном документе, с 11 октября 2021 года вход жителей и гостей республики во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев.

Также вводится запрет на проезд в общественном транспорте и посещение мест массового скопления людей без наличия медицинских масок.

Контроль за соблюдением гражданами самоизоляции в течение 14 дней со дня установления контакта с заболевшим, либо получения положительного результата ПЦР-анализа на COVID-19 будет усилен.

При этом, прошедшие вакцинацию после контакта с зараженным самоизоляции не подлежат.

Наполняемость залов (театров, кинотеатров, концертных, спортивных мероприятий и др.) допускается не более 50% от общей вместимости и одновременного присутствия на мероприятии не более 500 человек.

Кроме того, вводится обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше, не имеющих сведений о проведенной вакцинации против ковида и не переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Они смогут посещать только медицинские организации.