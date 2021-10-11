Школьник, зарезавший одноклассника в Дагестане, на допросе: «Убивать не хотел, это аффект»

Школьник рассказал подробности смертельной ссоры. Фото: скриншот видео допроса сотрудниками МВД РД.

В Махачкале 15-летний подросток, смертельно ранивший одноклассника, рассказал подробности трагедии, которая произошла утром 11 октября 2021 года в школе №51.

На допросе в Кировском отделе полиции, куда после ЧП был доставлен девятиклассник Асанали Османов, он объяснил, что не собирался никого убивать. Мол, действовал в состоянии аффекта и вообще не помнит, как нож оказался сначала в его кармане, а потом в руке.

- Нож я купил примерно год назад в таком маленьком магазине, - рассказывает юноша. - Деньги были и купил. Думал - у всех есть, пусть и у меня будет.

По словам подростка, нож у него хранился дома, а в школу он его принес не специально.

- Просто в какой-то день положил нож в карман, - говорит школьник. - Я всю неделю в школу не ходил, вот он и остался в кармане.

Османов говорит, что достал нож в состоянии аффекта.

- Когда драка случилась, я нож достал и в состоянии аффекта ударил его (одноклассника, - Прим.). Я не хотел его убивать, - говорит подросток.

Школьник утверждает, что его оппонент, получив удар ножом, ушел. Как говорят очевидцы, мальчик направился в травмпункт, по пути в который упал. Сам Османов пошел к директору и рассказал о случившемся, а что было дальше - не помнит.

Напомним, конфликт одноклассников, закончившийся смертью одного из них, произошел утром в понедельник, 11 октября 2021 года в школе №51 Махачкалы. Парни поссорились, завязалась драка. 15-летний школьник выхватил нож и нанес удар в область грудной клетки 16-летнему ученику. На скорой помощи раненого юношу доставили в ближайшее медучреждение, где он скончался.

По словам очевидцев, матери погибшего школьника стало плохо после известия о смерти сына. Женщина находится в реанимации.

Нападавшего доставили в Кировский отдел полиции для выяснения обстоятельств. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают оперативники и следователи. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Тем временем, ученики школы, где произошло убийство, набросились с кулаками на оператора местного телеканала, который снимал сюжет об инциденте. В итоге потасовки со старшеклассниками сотрудник ТВ получил травмы. Сейчас он с гематомами и ссадинами находится в больнице.

Трагедию в махачкалинской школе прокомментировал глава Дагестана. Сергей Меликов выразил соболезнования родным погибшего мальчика и распорядился подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах.

- Сергей Меликов находится на связи с правоохранительными органами, должно быть проведено тщательное расследование. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах, - сообщает пресс-служба главы РД.

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