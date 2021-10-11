В Ставрополе разыскивают загадочно исчезнувшего 39-летнего мужчину

Ставрополец исчез в начале лета. Фото: архив семьи пропавшего.

В Ставрополе загадочным образом пропал местный житель. 39-летний Антон Михальченко не выходит на связь с начала лета 2021 года, а родные исчезнувшего мужчины понятия не имеют, где он может находиться и жив ли вообще.

В мае 2021 года мама Антона отправилась на отдых и попросила сына присмотреть за ее квартирой. Сын несколько раз сообщал матери, что все в порядке. Мол, не волнуйся, обо всем помню, цветы полил, комнаты проветрил.

Вернувшись домой, женщина ничего странного не заметила. В квартире был порядок. Только вот сын перестал звонить, а телефон его оказался выключенным. На связь он перестал выходить с 8 июня 2021 года. Так как мужчина взрослый и долгое время жил отдельно от матери, в первые дни тревогу бить не стали.

Антон Михальченко не выходит на связь с начала июня 2021 года. Фото: архив семьи пропавшего.

Время шло, Антон так и не появился - его родные обратились с заявлением в полицию и в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По словам матери Антона, поисковики не стали браться за дело - они начинают поиски по «горячим следам». В полиции заявление приняли, но до сих пор никаких вестей нет.

Есть информация, что человека, похожего на разыскиваемого, видели в сопровождении мужчины лет сорока в конце июня в районе кардиоцентра в Ставрополе. На пропавшем были шорты в крупную клетку.

- Розыск Антона Михальченко продолжается. Мужчина числится в федеральном розыске, - рассказала «КП-Северный Кавказ» Елена Иванисова, сотрудник ставропольской полиции, которая занимается делом об исчезновении ставропольца.

Рост разыскиваемого Антона Михальченко 174 сантиметра, волосы русые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего ставропольца, просим сообщить по телефонам: 8-918-774-1022 (семья) или (8652) 95-11-97 (редакция «КП-Ставрополь»).