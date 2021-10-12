Убивший ученика школы Махачкалы подросток отправился под стражу на два месяца

На проблемного девятиклассника в школе жаловались неоднократно. Фото: СОЦСЕТИ

Пресс-служба Кировского районного суда Махачкалы сообщила, что Асанали О., убивший одноклассника, пробудет под стражей два месяца. За это время следствие установит степень вины мальчика и рассмотрит другие уголовные дела в отношении администрации школы.

Подросток пробудет под стражей до 11 декабря.

Напомним, 11 октября в лицее №51 Махачкалы точным ударом ножом в сердце убили ученика 9-го класса. Мальчика госпитализировали, но в больнице он скончался. Нападавший - 15-летний Асанали О., одноклассник жертвы. Ребята поссорились во дворе школы, когда Асанали вытащил из кармана охотничий нож и ударил оппонента.

- Нож я купил примерно год назад в таком маленьком магазине. Деньги были и купил. Думал - у всех есть, пусть и у меня будет. Просто в какой-то день положил нож в карман. Я всю неделю в школу не ходил, вот он и остался в кармане, - рассказал подросток.

Во время допроса он заверил, что действовал неосознанно, машинально. Мама мальчика знала о его агрессивном поведении и не видела в этом ничего предубедительно: "Он же пацан!".

Юный дагестанец нанес вред не только семье погибшего, но и администрации лицея. В этот же день директора сняли с поста, перечеркнув его почти сорокалетний рабочий стаж. А чуть позже его вовсе хватил сердечный приступ - он на "скорой помощи" уехал в больницу.

Всего возбудили четыре уголовных дела. Одно касательно смерти ученика лицея, два о халатности и одно об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Под последние статьи прошли непосредственно глава лицея Владимир Ильясов и замдиректора по учебно-воспитательной работе Людмила Насруллаева. Еще одно дело УК РФ возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

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