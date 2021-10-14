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Общество14 октября 2021 20:05

Мать из Северной Осетии родила 8-го ребенка в машине с полицейским за рулем

Несколько экипажей двух городов сопровождали роженицу до больницы Владикавказа
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Женщина даже не успела узнать имя молодого инспектора

Женщина даже не успела узнать имя молодого инспектора

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

14 октября во Владикавказе на свет появилась малышка, с рождением которой связана целая история с участием полицейских, медиков и автомобильных гонок. Мать из Северной Осетии родила восьмого ребенка прямо в машине, за рулем которого был молодой полицейский.

Елене Карасевой 47 лет, она воспитала семерых детей и была беременна еще одним малышом. Семья живет в маленьком городе Дигора, ближайший роддом находится в 60-ти километрах, во Владикавказе. Елена ожидала появление ребенка в конце октября, но схватки начались раньше.

Она позвонила старшей дочери и объяснила ситуацию. Девушка решила не дожидаться врачей на карете "Скорой помощи" и самостоятельно отвезти маму в больницу. На помощь пришли полицейские: картежи сопроводили машину сначала до города Ардон, затем там их перехватили местные правоохранители.

Схватки усиливались, уже отошли воды, а мама и дочка только въехали в черту Владикавказа. Тогда ответственность на себя взял молодой полицейский. Он сел за руль и, не соблюдая скоростной режим, помчался в роддом.

- Он очень экстремально ехал, прямо как шумахер. Будто профессионал, - прокомментировала ситуацию дочка матери Регина.

Когда они въехали во двор больницы, малыш практически появился на свет. Медики приняли решение не переводить мать в здание и принять роды прямо в автомобиле. Так, на заднем сидении легковушки родилась девочка. Регина с улыбкой на лице вспоминает такое непростое приключение и жалеет, что не успела спросить имя молодого полицейского, который помог ее маме.

Сейчас мама с дочкой в больнице под наблюдением врачей, обе отлично себя чувствуют.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Инспекторы из Ставропольского края тоже попали в подобную ситуацию, но успели отвести девушку в палату роддома. Отец ребенка попросил полицейских помочь им - боялся, что роды начнутся прямо в салоне автомобиля.

Когда мать выписывалась, инспекторы пришли поздравить семью с появлением малыша, которого назвали Мишей.

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