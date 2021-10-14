Путин наградил 18-летнюю студентку из Ингушетии за спасение шестерых детей из пожара

Девочку чествовали еще в марте в администрации Ингушетии. Фото: Россия-1.Ингушетия

Президент России Владимир Путин 14 октября подписал указ о награждении студентки из Ингушетии медалью "За спасение погибавших". 18-летняя девочка в марте 2021 года вывела из горящего жилого дома шестерых детей. Если бы не ее смелость, инцидент мог обернуться трагедией.

2 марта 2021 года Сабина Эсиева возвращалась домой с учебы, когда услышала детские крики и плач. Она побежала на звук и увидела, что жилой дом охватило пламя, а внутри находятся маленькие дети. Никого рядом не было, в том числе и родителей малышей. Сабина, не раздумывая, кинулась в дом.

Она вывели младших на улицу, двое детей постарше помогали ей с этим. Девушка сообщила соседям о пожаре, все вместе начали своими силами тушить дом. Однако к моменту приезда пожарных и спасателей жилье сгорела дотла.

Сама Сабина не считает себя героиней. По ее словам, любой человек на ее месте поступил бы так же. Однако ее поступок высоко оценили власти региона и всей страны, не говоря уже о родственниках детей и близких Сабины.

- Я восхищен поступком столь хрупкой и юной девушки. Низкий поклон родителям Сабины, Мустафе и Лейле, за такое воспитание. В который раз убеждаюсь, какие у нас невероятные женщины, - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов еще в марте.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставрополе молодой мужчина разбудил жителей многоэтажки, в которой начался пожар, эвакуировал людей и начал тушить огонь. Поздно ночью на улице Чехова в одной из многоэтажек произошёл серьёзный пожар. По счастливой случайности в этот момент мимо шел 24-летний аспирант СКФУ Александр Верисокин. Он заметил густой дым и языки пламени между 4 и 5 этажами здания.

- Я забежал в дом и начал колотить во все двери. Заспанные жильцы принялись выбегать на улицу, кое кого даже выносили на руках, - вспоминает события той ночи юноша. - Затем прибыли пожарные. На улице начал собираться народ, водители убрали со двора автомобили, чтобы пожарная техника могла подъехать к дому.

Глава администрации краевого центра Андрей Джатдоев дал поручение наградить юношу, чей героизм спас не одну жизнь.

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