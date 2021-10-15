Матери с татуировками из Дагестана через 7 месяцев вернули детей, отобранных из-за «неправильной внешности»

Фото: личный архив Нины Церетиловой

Приставы Чечни 13 октября 2021 года вернули детей Нине Церетиловой – матери с тату и пирсингом из Дагестана. О чем она рассказала подписчикам в своем аккаунте Instagram, ставшем из-за судебных разбирательств с мужем популярным.

Фото: личный архив Нины Церетиловой

- В городе Грозный приставы-исполнители в рамках решения суда, с которого прошло 7 месяцев, вернули мне моих детей! – пишет Церетилова. - Благодарю всех, кто исполнил закон.

Напомним, все началось с решения Кировского районного суда Махачкалы, вынесенного летом 2020 года, об определении двух сыновей и дочери на постоянное местожительство их отцу Магомеду Церетилову. При том, что у него была уже другая семья в Москве, за ним числился долг по алиментам почти в миллион рублей и после развода дети жили 9 лет с матерью.

Фото: личный архив героини публикации

Но общественность возмутил больше тот факт, что судья посчитал Нину Церетилову плохой матерью, потому что та выглядит по меркам Дагестана чересчур вызывающе. «Компрометирующими» стали фото и видео, на которых та красит волосы в яркие цвета, носит пирсинг и записывает в Instagram танцы на пилоне, что стоит в ее квартире. В решении судьи так и написали: «На ее теле изображены татуировки с надписями <…> Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери».

Бывший муж же рассказывал, что «неправильная внешность» не при чем. И его бывшая супруга на самом деле оставляла детей одних, развлекаясь на вечеринках, избивала дочь за желание сбежать к отцу, а еще наряжала младшего сына в парики и каблуки, называя Ибрагима по женскому имени Ингрид. Магомед Церетилов по-прежнему утверждает, что дети в суде сами сделали выбор в пользу него и хотят жить с отцом.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

Однако 24 марта 2021 года Нина Церетилова все же сумела отменить решение Кировского районного суда и по закону детей ей были обязаны вернуть. Что произошло только теперь, поскольку отец вывез сыновей и дочь за пределы Дагестана. В последнее время они находились в Грозном, о чем сам же Магомед Церетилов рассказывал в своем Instagram. Показывая при этом фото улыбающихся детей на фоне местных достопримечательностей.

Отец с детьми в Грозном. Снимок сделан 12 октября 2021 года. Фото: личная страница Магомеда Церетилова в соцсети

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