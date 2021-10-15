Минздрав порекомендовал беременным ставропольчанкам прививаться от коронавируса

В связи с усложнившейся эпидобстановкой рекомендовано вакцинироваться и беременным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидобстановка на Ставрополье остается тяжелой. За сутки в регионе от коронавируса скончались 30 пациентов. Число умерших за весь период пандемии на Ставрополье достигло 3487. И единственный надежный способ, по мнению специалистов, защитить себя от болезни - вакцинация.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в региональном министерстве здравоохранения, в связи с усложнившейся эпидобстановкой рекомендовано вакцинироваться и беременным женщинам.

Вызвано это тем, что их заражение COVID-19 может серьезно осложнить течение беременности и родов. Среди таких негативных последствий - увеличение риска преждевременных родов, рождение мертвого ребенка, задержка роста плода. Поскольку женщинам «в положении» нельзя применять многие лекарства, вакцинация - единственная возможность обезопасить здоровье.

Как подготовиться и когда делать прививку на Радио «Комсомольская правда - Ставрополь», рассказал консультант отдела медицинских проблем материнства и детства Министерства здравоохранения Ставропольского края Кирилл Павлов:

Заражение COVID-19 может серьезно осложнить течение беременности и родов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вакцинация беременных разрешена. Эти изменения были внесены в июле 2021 года. До этого все вакцины были противопоказаны при беременности. Но не из-за их опасности, а из-за того, что не были завершены масштабные клинические исследования по всему миру. Сейчас эти исследования имеются: доказана полная безопасность вакцины от коронавируса для беременных, и есть клинические рекомендации, утвержденные Минздравом РФ. В этом документе четко прописано, что вакцинациям подлежат и беременные. Их целесообразно прививать. И в первую очередь должны прививаться беременные из группы высокого риска осложнений. Для уточнения: это, прежде всего, высокая масса тела, кстати, этот фактор имеет очень высокое значение в тяжести заболевания. Также заболевания эндокринной сердечно-сосудистой системы. И по современным рекомендациям вакцинацию в таких случаях необходимо проходить после 22 недель беременности. Из всех вакцин, которые распространены на территории нашей страны и зарегистрированы, для применения беременных разрешен только «Спутник V», - объяснил собеседник Кирилл Павлов.

Тем временем заместитель главного врача по поликлинической работе Ставропольского краевого клинического перинатального центра Нина Лиманская советует беременным делать прививку от коронавируса на 22 - 36-й неделе.

- К этому моменту ребенок уже имеет сформированные органы и системы. Навредить прививка ему не может. Он такой же человек, просто живет внутри мамы, - отметила доктор.

Консультант отдела медицинских проблем материнства и детства министерства здравоохранения Ставропольского края Кирилл Павлов добавил, что «в мире не было зарегистрировано никаких осложнений от вакцины во время беременности ни для плода, ни для будущей мамы»:

- Но все упирается в юридические моменты, то есть нужны широкомасштабные исследования. Много фактов, когда женщины прививаются от коронавируса на ранних сроках, не зная, что они ждут ребенка. Эти женщины находятся под пристальным наблюдением. И не выявлено осложнения даже на ранних сроках, но пока срок ставится вот такой, после 22 недель беременности.

Врачи советуют беременным делать прививку от коронавируса на 22-36 неделе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам жителей Ставрополья, бывали случаи, когда женщины сделали прививку против коронавируса, не зная, что ждут ребенка. А на консультации их врач порекомендовал сделать пациентке аборт. Есть ли вообще такая рекомендация, пояснил Кирилл Павлов:

- Предпосылок волноваться нет, риск осложнений практически отсутствует. Такой статистики нет. Мы не видели ни одного осложнения, даже если женщина прививалась на ранних сроках беременности, - подытожил он.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что вакцинироваться от коронавируса будущие мамы Ставрополья могут в перинатальных центрах края или на дому с помощью выездной прививочной бригады. Перед тем как сделать прививку, врачи осмотрят пациентку, измерят давление и температуру, дадут свои рекомендации.

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