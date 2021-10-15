Сотрудник ДПС из Владикавказа заработал почти 400 тысяч, инсценировав аварию с авто за 6 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владикавказе на 48-летнего экс-инспектора ДПС завели дело за мошенничество в сфере страхования. Аферу бывший полицейский провернул не сам, а в составе организованной группы. Так что уголовное дело расследовали по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе следственного комитета Северной Осетии, с 16 по 20 декабря 2019 года тогда еще инспектор дорожно-патрульной службы с подельниками инсценировал ДТП с участием элитной иномарки «Porsche Cayenne». Такой автомобиль стоит от 6,2 млн рублей. Конечно, не ради забавы, а чтобы получить солидную компенсацию за несуществующую аварию от страховой компании. Подготовкой подтверждающих факт ДТП документов занялся подозреваемый экс-полицейский.

- 20 декабря 2019 года копии составленных документов злоумышленники направили в страховую компанию, - сообщают в СКР республики. - На основании представленных документов, страховой компанией произведена выплата страхового возмещения за не имевшее место ДТП. В результате страховой компании причинен ущерб на сумму 366,7 тысячи рублей.

Противоправную деятельность пресекли оперативники МВД. Расследование продолжается. Все еще проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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