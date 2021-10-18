Перевод на дистанционную работу в Ставропольском крае 2021: когда и для кого вводится

На рабочих местах останутся те, без кого невозможно решить важные задачи Фото: Иван МАКЕЕВ

Приказ о переводе на дистанционную работу в Ставропольском крае в связи с коронавирусом подписал губернатор края Владимир Владимиров. Документ вступает в силу с 18 октября 2021 года и прекращает действовать 8 ноября.

Под требование перевести 30% работников на удаленный формат попадают офисные работники, сотрудники муниципалитетов, органов исполнительной власти, учебных заведений и т.д. Конечно, есть исключения: если работа невозможна без очного присутствия работника, он не должен уходить на удаленку. В частности, это касается разных промышленных предприятий.

Причиной перевода работников стала эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае. Каждый день заражаются около 350 человек, умирают под 30 человек. Приходится расширять коечный фонд для пациентов с коронавирусом, перепрофилировать медицинские учреждения.

Ситуацию с переводом трети сотрудников на "удаленку" прокомментировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

- Во-первых, на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей. И большинство работодателей в случае, если они видят целесообразность и эффективность подобного рода организации занятости, - они им эффективно пользуются, - заявил министр.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в этом же постановлении правительства региона сказано, что школьникам продлили осенние каникулы. Теперь они две недели будут сидеть дома.

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