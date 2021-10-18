Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 октября 2021 23:37

Перевод на дистанционную работу в Ставропольском крае 2021: когда и для кого вводится

Приказ о переводе на дистанционную работу в Ставропольском крае в связи с коронавирусом подписал губернатор Владимиров
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На рабочих местах останутся те, без кого невозможно решить важные задачи

На рабочих местах останутся те, без кого невозможно решить важные задачи

Фото: Иван МАКЕЕВ

Приказ о переводе на дистанционную работу в Ставропольском крае в связи с коронавирусом подписал губернатор края Владимир Владимиров. Документ вступает в силу с 18 октября 2021 года и прекращает действовать 8 ноября.

Под требование перевести 30% работников на удаленный формат попадают офисные работники, сотрудники муниципалитетов, органов исполнительной власти, учебных заведений и т.д. Конечно, есть исключения: если работа невозможна без очного присутствия работника, он не должен уходить на удаленку. В частности, это касается разных промышленных предприятий.

Причиной перевода работников стала эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае. Каждый день заражаются около 350 человек, умирают под 30 человек. Приходится расширять коечный фонд для пациентов с коронавирусом, перепрофилировать медицинские учреждения.

Ситуацию с переводом трети сотрудников на "удаленку" прокомментировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

- Во-первых, на сегодняшний день создан удобный инструмент удаленной дистанционной занятости для всех работодателей. И большинство работодателей в случае, если они видят целесообразность и эффективность подобного рода организации занятости, - они им эффективно пользуются, - заявил министр.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в этом же постановлении правительства региона сказано, что школьникам продлили осенние каникулы. Теперь они две недели будут сидеть дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенние каникулы для школьников Ставрополья начнутся с 23 октября 2021 года

Осенние каникулы для школьников Ставрополья начнутся раньше и продлятся дольше из-за эпидемиологической обстановки (подробнее).

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯ