В Карачаево-Черкесии задержали пятерых членов экстремисткой организации

У злоумышленников изъяты оружие и запрещенная литература Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В ходе операции задержаны пять жителей республики, передает пресс-служба МВД России.

Установлено, что лица с 2018 года открыли ячейку организации в Ногайском районе и распространяли идеи радикального ислама в регионе.

- Члены преступной группы под угрозой расправы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц муниципальных органов власти и вынашивали намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления, - сообщает МВД России.

В ходе обследования домовладения у экстремистов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и экстремистская литература.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям "Организация деятельности экстремистской организации" и "незаконные сбыт, хранение или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению других участников и пособников экстремистской организации, а также выявлению и документированию дополнительных эпизодов их преступной деятельности, - сказано в сообщении.

*запрещенная в России экстремистская организация

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