«Ветер сдувал ноты, кружилась голова»: на Эльбрусе выступил симфонический оркестр

Музыкант Петр Робиков. Фото: курорт «Эльбрус»

На высочайшей горе Европы выступил Симфонический оркестр Ленинградской области. На станции «Мир» (3500 метров) под управлением маэстро Михаила Голикова зазвучали туба, труба, тромбон, валторн и литавр. Сыграли фрагмент симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра».

- Такой усеченный состав был выбран из-за погоды, — говорит соорганизатор акции, композитор и пианист Мурат Кабардоков. — Готовить целый оркестр, раскладывать инструменты — это долго, а на такой высоте и при минусовой температуре небезопасно для инструментов.

Музыкант Тихон Антонов. Фото: курорт «Эльбрус»

По той же причине оркестр не стал подниматься на Эльбрус выше. Музыканты признаются, что тяжело дышалось на такой высоте – вплоть до кислородного голодания с головокружением, и строй инструментов нелегко было сохранить из-за температурных перепадов. И при этом акустика Эльбруса, по их ощущениям, не отличается от любой другой уличной площадки.

Музыкант Василий Алещенко. Фото: курорт «Эльбрус»

- Ветер пытался сдуть ноты, что осложняло выступление, - рассказывает трубач Василий Алещенко. – Когда мы играли, было -4 градуса. При такой температуре клапаны инструментов должны были встать намертво, но несмотря на все трудности мы смогли успешно выступить.

- Так как инструменты медные, металл при низких температурах начинал менять плотность, и некоторые подвижные элементы начали плохо ходить, «вязнуть», - делится впечатлениями Петр Робиков, играющий на валторне.

Кстати, этот Симфонический оркестр играет на Эльбрусе не впервые. 28 сентября 2021 года на высоте 3800 метров в его исполнении прозвучал гимн Ленинградской области.

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