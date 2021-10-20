В детской больнице Невинномысска прокомментировали инцидент с пьяной медсестрой

В ситуации разобрались руководители медицинского учреждения Фото: Олег ЗОЛОТО

В сети бурно обсуждается видеоролик, снятый в детской городской больнице Невинномысска. Так, мама маленькой пациентки опубликовало видео, на котором, по ее словам, пьяная медсестра пытается сделать уколы малышам.

— Примерно в 19.30 приходит это чудо, принесла лекарства. Я спрашиваю, во сколько будет делать уколы. В ответ громко два раза она сказала, что с 9 до 10 вечера. Я еще подумала, чего это она два раза это сказала, делала все медленно, — пишет мама маленькой пациентки*.

По словам автора этого поста, через 10 минут ей написала женщина из соседней палаты с вопросом - не показалось ли ей, что медсестра пьяная?

— Я посмеялась над ней. Говорю, да ну, ты чего? Может просто устала или новенькая, - продолжает жительница Невинномысска. - В 21.30 стою возле кровати и заходит это чудо шатаясь! Вонь от нее стоит, глаза красные! Мы ей говорим: «В каком ты состоянии?», а она: «В каком?»*.

В итоге мамы маленьких пациентов не позволили медсестре работать с их детьми. Ставропольчанки вызвали другую медсестру, которая сделала уколы малышам, после чего продолжила выполнять обязанности коллеги.

Возмущенная поведением медицинской сестры родительница сообщила, что рассказала обо всем заведующей детским отделением инфекционной больницы города Невинномысска.

20 октября главный врач ГБУЗ СК «Городская больница» Невинномысска Елена Ерхова прокомментировала этот инцидент:

— В соцсетях появилась информация о том, что процедурная медсестра инфекционного отделения находилась в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проведено служебное расследование. Медсестра была в респираторе, это видно на видео, снятом мамами пациентов в палате. Почувствовать запах алкоголя от человека, органы дыхания которого защищены респиратором — невозможно, — считает Ерхова.

По ее словам, на столе в палате находятся открытые упаковки асептических спиртовых салфеток, предназначенных для проведения инъекций, имеющих сильный специфический запах.

— Никаких внешних признаков, связанных с измененным состоянием медработника, на видео нет. Медик в конфликт не вступает, она говорит, что находится на работе и готова выполнить необходимые медицинские назначения. В связи с отказом родителей дать возможность провести инъекции, медсестра обратилась к находящейся на смене напарнице. Пояснила, что возник конфликт с родителями и попросила выполнить назначения пациентам этой палаты. Таким образом, без надлежащей медицинской помощи пациенты больницы оставлены не были, — добавила она.

Также в детской городской больницы Невинномысска рассказали, что получены объяснения от всех работников, находившихся на смене 19 октября.

— Данных, подтверждающих наличие у сотрудницы алкогольного опьянения, на данный момент нет. От медсестры получено согласие на медосвидетельствование, после проведения, которого будет решен вопрос о необходимости применения дисциплинарного наказания.

*орфография и пунктуация сохранена

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