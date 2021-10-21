В Ставрополе резко выросло количество госпитализаций больных коронавирусом

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 75 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе главный врач ССП Антон Фарсиянц рассказал «КП-Ставрополь» о том, что бригады скорой помощи продолжают работать в напряженных и экстремальных условиях:

- В Ставрополе возрастает нагрузка на скорую помощь. Увеличивается количество больных с коронавирусной инфекцией. К сожалению, растет число людей, которым необходима экстренная госпитализация в стационар, - делится Антон Фарсиянц.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова во время видеоконференции Владимира Путина с членами правительства заявила о критической ситуации с COVID- койками на Ставрополье.

- Сбить пик заболеваемости фактически невозможно без массовой вакцинации. Поэтому я призываю всех, кто еще не сделал прививку от коронавируса, сделать это в ближайшее время. Мы видим, что вакцинированные люди переносят болезнь не так тяжело, как остальные. Привитые пациенты фактически не нуждаются в госпитализации, - подытожил главврач скорой помощи Ставрополя.

В Ставрополе за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 75 человек. Число зараженных в краевом центре за весь период пандемии достигло 18284.

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