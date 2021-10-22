С какого числа нерабочие дни в Ставропольском крае 2021

Власти нашего края поставили перед минздравом региона задачу – к 20 декабря привить 954 тысячи взрослых Фото: Иван МАКЕЕВ

Объявят ли выходным 23 октября 2021 года в Ставропольском крае. Ответа на этот вопрос ждут жители региона после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, что во время видеоконференции глава государства поддержал идею объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в связи с ситуацией по коронавирусу.

Но Владимир Путин подчеркнул, что при необходимости в отдельных регионах нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября 2021. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания назвала субъекты страны с тяжелой ситуацией с ковид-койками. В их список попал и на Ставропольский край.

– Самая тяжелая ситуация с COVID-койками, в частности, в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях - занято более 95%, - заявила она.

С какого именно числа должны начаться нерабочие дни, местные власти должны решать самостоятельно. Эту информацию в ближайшее время объявит губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Власти нашего края поставили перед минздравом региона задачу – к 20 декабря привить 954 тысячи взрослых.

Для этого на Ставрополье развернуто 145 стационарных пунктов вакцинации, 10 из них – в круглосуточном режиме, также в регионе работают 134 мобильные бригады.

– К сожалению, эпидобстановка пока не улучшается. Увеличивается число новых случаев заболевания и летальных исходов. Пожалуйста, прививайтесь. Чем больше людей будут привиты, тем в большей безопасности будет наше здоровье. И здоровье тех, кто нам дорог, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Также на Ставрополье назвали тех, кого обяжут прививаться от коронавируса.

В их число включены лица старше 60 лет, сотрудники правоохранительных органов, органов государственного и муниципального управления, работники медицинских и образовательных организаций, ЖКХ, общепита, торговли, транспорта, сферы бытовых услуг, студенты вузов и средних профессиональных образовательных организаций старше 18 лет и ряд других.

Губернатор отметил, что реализация этих мер может повлечь увеличение посетителей в пунктах вакцинации. Владимир Владимиров поставил задачу перед ответственными лицами обеспечить доступность вакцины и эпидемиологическую безопасность в местах проведения прививок.

– Если в пункты вакцинации придет много людей, нельзя, чтобы при этом были очереди. Необходимо открывать новые прививочные пункты, при необходимости, увеличивать продолжительность их работы, наращивать число выездных бригад, – подчеркнул глава региона.