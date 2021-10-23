В Северной Осетии с 26 октября вводят QR-коды в общественных местах

Торжества в общественных местах запрещены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло издал указ о введении в республике дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. В их числе - внедрение системы QR-кодов при посещении общественных мест с 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ограничение касается заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов. Кроме QR-кода, можно предъявить актуальную справку об отрицательном ПЦР-тесте или документ о перенесенном коронавирусе. Меры должны будут соблюдать как местные жители, так и гости республики, в том числе - при заселении в гостиницу.

Тем же указом Меняйло обязал работодателей перевести 30% штата на дистанционный режим, если мера не нарушает функционирование учреждения. Всем сотрудникам, которым больше 65 лет, придется уйти на работу из дома в обязательном порядке.

Кроме того, в Северной Осетии приостановили проведение массовых мероприятий. Также будут запрещены торжества в банкетных залах. Согласно тексту указа, кафе и рестораны обязаны установить столы на расстоянии полутора метров. При этом зал не может быть заполнен более чем на 50%.

Меры начнут действовать с 26 октября. Тогда же все жители Северной Осетии уйдут на выходные с сохранением заработной платы, которые в республике закончатся 7 ноября.

По состоянию на 23 октября в Северной Осетии выявлено 24753 случаев заражения коронавирусом. Выздоровлением закончились 22386 случаев, смертью - 681 случай.

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