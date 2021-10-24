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Происшествия24 октября 2021 16:25

На Ставрополье арестовали чиновника, подозреваемого в превышении полномочий на 190 млн рублей

Против подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором края

Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором края

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя управления имущественных отношений администрации Минераловодского городского округа. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК России задержал подозреваемого. 24 октября 2021 года Ленинский районный суд Ставрополя заключил злоумышленника под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года мужчина установил максимально возможную стоимость на строительство нового детского сада и утвердил документацию на электронном аукционе, в которую умышленно не включил требование об обязательном приобретении нового товара.

По итогам аукциона было приобретено старое здание 1983 года постройки по цене нового объекта. В результате по вине подозреваемого бюджету Минераловодского городского округа причинен ущерб на сумму более 190 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что объект не соответствует нормативным требованиям строительства в сейсмических районах, что может угрожать жизни и здоровью воспитанников и работников дошкольного образовательного учреждения.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

- Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором края Александром Лоренцем, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

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