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Общество25 октября 2021 7:51

В Ставрополе 25 октября выпал первый снег

Также прогнозируется небольшой дождь
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Жители краевого центра стали делиться в сети снимками первого снега Фото: vk.com/tipich_stav

Жители краевого центра стали делиться в сети снимками первого снега Фото: vk.com/tipich_stav

В Ставрополе 25 октября выпал первый снег. По данным синоптиков, в понедельник ветер: 4-9 м/с, утром +1, днем ожидается +4, вечером: +3.

Также прогнозируется небольшой дождь. Жители краевого центра уже начали размещать в сети утренние фото первого снега.

Однако, по данным Гидрометцентра, со среды, 27 октября на Ставрополье начнется потепление. Температура днем региону составит 10−13 градусов. Существенных осадков не ожидается.

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