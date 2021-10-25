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Происшествия25 октября 2021 15:26

В Махачкале из-за взрыва газа в доме пострадали родители с младенцем

С сильными ожогами всю семью забрали в реанимацию
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Причиной ЧП назвали возможную утечку газа в кухне

Причиной ЧП назвали возможную утечку газа в кухне

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Дагестане 25 октября 2021 года произошел взрыв газа с последующим возгоранием в частном жилом доме Махачкалы, где находилась семья с ребенком.

Фото с места взрыва: источник «КП»

Фото с места взрыва: источник «КП»

Как сообщает собеседник из чрезвычайной службы республики, пострадали родители и младенец в возрасте около 2 месяцев. С сильными ожогами все они находятся в реанимации ожогового отделения Республиканской клинической больницы под наблюдением медиков.

Фото с места взрыва: источник «КП»

Фото с места взрыва: источник «КП»

Предварительной причиной ЧП называют утечку бытового газа на кухне. Продолжается проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Фото с места взрыва: источник «КП»

Фото с места взрыва: источник «КП»

Напомним, 27 октября в Ставропольском крае взорвался газ в пятиэтажном доме города Изобильный. В результате пострадал мужчина 1994 года рождения - с ожогами третьей степени он оказался в реанимации. Были эвакуированы еще тридцать жильцов, в том числе дети.

В многоквартирном доме на Ставрополье произошел взрыв газа

А ранее, 21 сентября, в сгоревшей гостинице Дагестана после тушения пожара спасатели нашли тела двух погибших постояльцев, в числе которых оказался неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Салманов Мухтар Рафикович.

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