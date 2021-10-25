Фильм про "нежных осетин" выдвинули на "Оскар" от России

Киноленту уже отметили зарубежные критики. Фото: Instagram Киры Коваленко

Фильм осетинского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинули на премию "Оскар" от России. Лента уже взяла приз Каннского фестиваля в номинации "Особый взгляд". Это одна из самых важных секций для кинорежиссеров.

В фильме хорошо показана осетинская культура: в центре событий находится семья из Северной Осетии, которая говорит на своем родном языке. Кире Коваленко удалось передать уникальный колорит родных мест. По словам режиссера, главной задачей фильма было показать осетинский народ с иной, непривычной стороны.

По словам самой Коваленко, она стремилась показать потаенную нежность, которая живет в сердцах осетин - особенно мужчин. В мире существует стереотип, что осетины - импульсивные, довольно грубые люди. Однако режиссер говорит, что это не так.

Коваленко стала известна после дебютного полнометражного фильма "Софичка". Фото: Instagram Киры Коваленко

- Старший сын уже сбежал от опеки в ближайший крупный город на заработки. Младший еще не вполне осознал, чего хочет от жизни, а дочь активно строит планы побега. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем казалось, - сказано в описании к киноленте.

Отметим, Кира Коваленко - выпускница известнейшей мастерской Александра Сокурова. Она родилась в 1989 году в Нальчике, сначала выучилась на веб-дизайнера и даже успела поработать на телевидении.

Ее дебютной работой стала "Софичка", которая тоже была тесно завязана на этническом аспекте ее страны.

Напомним, премия "Оскар" 2022 года пройдет в марте. Пока что предусмотрели очный формат проведения мероприятия, но все зависит от эпидемиологической ситуации в мире.

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