В Приэльбрусье ввели QR-коды для поездки на канатной дороге

У туристов будут требовать QR-код, справку о недавно перенесенной болезни или ПЦР-тест Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии с 27 октября 2021 года вводят обязательное предъявление QR-кода для поездки на канатной дороге. Принимаются и справки о недавно перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. Документы будут проверять на кассе во время покупки билета.

- Как именно будет организована проверка во время горнолыжного сезона, расскажем немного позднее, - обратили внимание представители курорта.

Заметим, что предъявлять нужно оригиналы справок и документов, удостоверяющих личность. QR-код не обязательно распечатывать, достаточно показать в электронном виде. Кроме того, обязательно ношение средств защиты органов дыхания – медицинских масок, баффов (сочетание высокого воротника, банданы и капюшона) или балаклавы (лыжная маска).

С 27 октября 2021 года на территории всей республики ужесточат меры борьбы с COVID-19. В соответствии с указом главы Кабардино-Балкарии, QR-код или ПЦР-тест потребуют также при посещении кафе и ресторанов, культурных и развлекательных учреждений, туристических объектов и при заселении в гостиницу.

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Также вводится запрет на проезд в общественном транспорте и посещение мест массового скопления людей без наличия медицинских масок (подробнее)