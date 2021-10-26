Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Указ губернатора Владимира Владимирова о нерабочих днях в Ставропольском крае с 30 октября 2021: официальный текст опубликован 26 октября 2021 года.

Согласно постановлению №452 «О внесении изменений в постановлении губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края».

В соответствии с указами президента РФ от 11 мая 2020 года №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и от 20 октября 2021 года №595 «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», перечнем поручений президента РФ по итогам совещания с членами Правительства РФ, состоявшегося 20 октября 2021 года,

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Напомним, в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекций губернатор региона Владимир Владимиров объявил нерабочие дни в Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

- С 30 октября по 7 ноября будут выходные, а не локдаун. К локдауну на сегодняшний день переходить нельзя, - заявил губернатор Ставрополья.

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