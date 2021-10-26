Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что с ним происходило во время коронавируса

Новость стала неожиданностью для многих ставропольцев, ведь губернатор иммунизировался от коронавируса. Фото: Instagram Владимира Владимирова

26 октября 2021 года глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел восьмую в этом году "Прямую линию" с жителями региона. В прямом эфире он ответил на много важных вопросов, главными из которых стали коронавирус и президентские выходные.

Он рассказал про темпы вакцинации населения Ставрополья, увеличение числа инфицированных коронавирусом и коечных мест в больницах. Также он поделился, что сам переболел страшной болезнью.

- Да, я болел коронавирусом, ровно шесть дней. Запах сейчас не чувствую, вкуса тоже пока не чувствую. Надеюсь, что в течение 3-4 месяцев восстановится. Совершенно бессимптомно (перенес заболевание - прим. "КП"), заперся вместе с семьей дома и фактически просидел дома, на работе - в удаленном режиме, по видеосвязи, - поделился Владимиров.

Он отдельно подчеркнул, что переболел в очень легкой форме именно из-за вакцинации. Иммунизация помогает именно облегчить ход болезни и практически исключает летальный исход.

Отметим, что во время "Прямой линии" привели результаты опроса жителей Ставрополья. Их спросили, планируют ли они вакцинироваться, а если нет - почему. По результатам исследования, около 40% не хотят проходить иммунизацию по ряду причин. Вот некоторые из них:

- я не хочу быть подопытным кроликом;

- бесплатный сыр - только в мышеловке;

- не боюсь коронавируса;

- люди и после вакцинации умирают;

- опасаюсь последствий вакцинации.

Владимиров посчитал такие формулировки несерьезными. Фото: стоп-кадр с прямой трансляции "СвоёТВ"

На сегодняшний день в регионе за вчерашний день заразилось 413 человек. Число заболевших за весь период пандемии в регионе достигло 95607. За сутки скончалось 34 пациента, у которых болезнь протекала в сложной форме. Число умерших на Ставрополье достигло 3851.

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