Ставропольцев приглашают принять участие во Всероссийской неделе сбережений

Фото: минфин СК.

26 октября на Ставрополье открыли Всероссийскую неделю сбережений. Участие в ней для Ставрополья остается уже многолетней традицией. Федеральная повестка, открытая на портале Мои финансы, пополняется региональными активностями, за которыми можно следить в календаре на нашем сайте.

Безусловно, все мероприятия сфокусированы на наиболее актуальных для этого года темах: опыт управления личными финансами, как превратить ненужные траты в эффективную систему накоплений и держать финансы в балансе.

В частности, основная масса запланированных мероприятий направлена на то, чтобы люди разных возрастов и социального положения получили достоверную информацию для эффективного решения личных финансовых вопросов. Жителей региона ждут бесплатные консультации, семинары, обучающие программы, а также мастер-классы по финансовой грамотности.

- Неделя сбережений - это период, в который мы стараемся усилить акценты на самообразовании в области личных финансов, - поясняет координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко.

В частности, студентам предстоит традиционно поучаствовать в судебных слушаниях - деловой игре, полностью имитирующей судебное разбирательство, бизнес-интенсиве по развитию финансовой и предпринимательской, интеллектуальной игре "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?", и др.

Что касается федеральной повестки, то Всероссийская неделя сбережений проходит в формате ФинЗОЖ Фест в онлайн-режиме. Все ссылки открыты на портале Мои финансы, участие в мероприятиях абсолютно бесплатно. Эксперты финансовой сферы расскажут о самых актуальных способах сбережения финансов, ответят на все интересующие вопросы и помогут сформировать новые ФинЗОЖ-привычки. Это отличная возможность в режиме онлайн проверить себя в мастерстве управления личным бюджетом и просто хорошо провести время.

Приглашаем всех присоединиться к Всероссийской акции. Участвуйте в мероприятиях Недели сбережений, выбирайте различные активности, заряжайтесь оптимизмом и знаниями ведущих экспертов.

Подробный перечень активностей и возможностей, а также график прямых эфиров и консультаций будет доступен на сайте Недели.

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