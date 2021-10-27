Оплата нерабочих дней в Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Период нерабочих дней был введен из-за напряженной обстановки с COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Указ Владимира Путина об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года был издан 20 октября после совещания с членами правительства. Вице-премьер Татьяна Голикова включила Ставрополье в список регионов с самой сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Как ранее писала «КП-Ставрополь» в Ставрополе уже нет свободных коек для пациентов с COVID-19. Губернатор края Владимир Владимиров в этой связи ввел на время «ковикул» ограничения: временно закрываются ТЦ, спортивные залы, рынки, и переводятся на режим работы навынос рестораны и кафе.

И хотя многих отправили в непродолжительный отпуск, органы власти и предприятия на время нерабочих дней могут продолжить работу с привлечением некоторых сотрудников, если требуется. Те, кто не будут задействованы справедливо интересуются, а будут ли эти дни отсутствия на рабочем месте оплачены.

- Указ президента № 595 базируется на статье 112 Трудового кодекса РФ, что предполагает сохранение заработной платы. Работникам гарантируется получение полного оклада. Нет основания для снижения ЗП. Это касается и тех, кто работает на иной форме: им выплачивается вознаграждение в соответствии с договоренностью с работодателем или профсоюзом, - рассказал Армен Агасиев.

Основания для выплаты двойной зарплаты за весь период нерабочих дней тоже нет. Только за работу на праздничное 4 ноября.

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