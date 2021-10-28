Житель Ставрополья тремя способами убивал изнасилованную им пенсионерку

Обвиняемому вынесли приговор Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае за четыре месяца закончились слушания по делу об изнасиловании и покушении на убийство 75-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

14 января 2021 года 25-летний житель Нефтекумска пробрался в дом женщины и надругался над ней. На этом мужчина не остановился - ему нужны были деньги. Злоумышленник избивал пенсионерку до тех пор, пока та не раскололась и не отдала ему 300 тысяч рублей.

Мужчина, опасаясь ответственности, решил избавиться от потерпевшей. Сначала он её душил подушкой, потом - шарфом. Только после нескольких ударов прикладом ружья пенсионерка упала, и насильник ушел. Оказалось, что женщина лишь потеряла сознание. Очнувшись, она самостояльно вызвала Скорую и полицию.

По горячим следам виновного поймали. Ему вменяли покушение на убийство, грабеж и действия сексуального характера.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил виновному лицу наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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