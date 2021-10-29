В "президентские выходные" ТЦ, рестораны и салоны красоты будут работать в иных режимах Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве образования рассказали, как будут работать детские сады с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Ставропольском крае. В некоторые дни все еще можно будет отвести своих детей к воспитателям.

С 30 октября до 7 ноября на Ставрополье объявили выходными днями. От населения сразу поступили вопросы: кто останется на рабочем посту в это время? Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каком режиме будут обслуживать клиентов салоны красоты, театры и рестораны.

А детские сады будут работать в прежнем режиме с 1 по 3 ноября, потому что некоторые родители еще не уходят на выходные. С 4 по 7 ноября будут полноценные выходные.

- Если посещаемость окажется низкой, то руководители детсадов могут организовать работу дежурных групп, - сказано в сообщении ведомства.

В "президентские выходные" будут закрыты библиотеки, выставочные залы и ряд других объектов культуры. При этом концертные залы, музеи и театры продолжат работать.

Предприятия общественного питания будут работать только с 06:00 до 23:00. Ночью кафе и рестораны будут закрыты. Медицинские учреждения 30-31 октября и 4-7 ноября будут работать по графику выходных дней.

С 1 по 3 ноября больницы будут работать как обычно. В отношении организаций, осуществляющих деятельность в других сферах, дополнительные профилактические меры не вводятся.

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