Указ губернатора Владимира Владимирова об ограничениях из-за коронавируса в Ставропольском крае 2021: официальный текст

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

29 октября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о введении новых ограничительных мер в регионе. Он сообщил об этом в официальном Instagram-аккаунте.

- Вы знаете, что в крае, к сожалению, заболеваемость (коронавирусом - прим. "КП) растет, смертность, пусть и на высоких значениях, удалось приостановить. Поэтому с завтрашнего дня мы вводим ограничительные меры, - заявил Владимиров.

В постановлении №46 сказано, что дополнительные меры борьбы с коронавирусом в регионе будут действовать с 30 октября по 7 ноября. Это период так называемых президентских выходных, которые уже поменяли привычный режим работы многих предприятий и, соответственно, граждан.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Полный текст документа смотрите здесь.

С 30 октября закрываются зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты. При этом разрешили заниматься спортом на улице с соблюдением всех санитарных предписаний (социальная дистанция, использование антисептиков и т.д.)

Также запрещено проводить ярмарки и экскурсии для детей.

Все организации общепита, рестораны, кафе и т.д. будут работать с 6:00 до 23:00. Губернатор предупредил, что зайти поесть ночью не получится, но можно будет заказать еду навынос или доставку на дом.

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