Детям в Ингушетии запретили появляться в многолюдных местах без родителей до 1 декабря

Соответствующий указ подписал глава республики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

29 октября 2021 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал постановление об ужесточении ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они начнут действовать с завтрашнего дня и продлятся до 1 декабря.

Теперь в республике детям до 14 лет запрещено гулять там, где большое количество людей. Можно посещать общественные места только в сопровождении родителей. При этом не совсем понятно, что является "местами массового пребывания людей", а что - нет.

Также ограничения распространяются на работу торговых и торгово-развлекательных комплексов, детские аттракционы в помещениях - они просто прекращают работу на это время. Ужесточают требования использования QR-кодов в гостиницах, санаториях и общепите.

Работодатели должны по возможности перевести треть сотрудников на удаленный режим, в частности, это касается и образовательных учреждений. А граждане старше 60 лет, которые не привились, должны перейти на почти полную самоизоляцию.

Согласно тексту указа главы республики, нежелательно в этот период проводить свадьбы и похороны с большим количеством гостей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об ужесточении коронавирусных ограничений в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что до 7 ноября рестораны, культурные объекты и т.п. будут работать в ином режиме.

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