В Ингушетии легковушка с семьей из 11 человек врезалась в грузовик, есть умершие

В страшном ДТП скончались мать с новорожденным ребенком Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло около полуночи на 570-м километре трассы «Кавказ», в районе Назрановской крепости Ингушетии.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115, в котором ехали 9 детей, пошел на обгон и столкнулся со встречным грузовиком КамАЗ. В результате страшного ДТП погибла пассажирка ВАЗа. По дороге в больницу умер ее новорожденный ребенок.

Кроме того, 8 других детей доставили в Детскую республиканскую больницу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в легковушке во время аварии находились 11 членов одной семьи. Погибшей женщине было 36 лет. Известно, что остальные дети, к счастью, не пострадали. Их отпустили домой после медицинского осмотра.

На данный момент на месте ДТП работает оперативно-следственная группа.

Прокурор Республики Ингушетия взял на контроль ситуацию с ДТП, в котором погибла женщина и новорожденный ребенок.

- Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор г. Назрани Ибрагим Чербижев.

Во время надзорных мероприятий прокуратурой будут выяснены причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.

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